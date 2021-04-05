Мовний омбудсман назвав безперспективними заяви про "українську російську мову".

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив на тому, що єдиною державною мовою в Україні є українська, згідно зі статтею 10 Конституції України.

Таким чином Кремінь відреагував на заяву речниці Президента Юлії Мендель щодо "української російської мови", передає пресова служба мовного омбудсмана.

Уповноважений нагадав, що три тижні тому Володимир Зеленський на форумі “Україна 30″ сказав, що в нашій країні державною мовою є одна – українська, і для неї слід створені найкращі умови.

"Якщо продовжити його слова, то має імплементуватись та ефективно діяти закон про мову. Отже, до кінця року, як це визначено стратегією дій уряду на 2021 рік, має з’явитись державна програма розвитку і опанування української мови. Водночас маємо сьогодні слова речниці президента. У мене виникає просте запитання: ми тепер на кого орієнтуємось?" – здивувався уповноважений.

"Я не поділяю таких заяв, і вважаю їх такими, які не мають жодних перспектив. Статтею 10 Конституції України, якій в цьому році виповнюється 25 років, визначено, що єдиною державною в Україні є українська", – наголосив Тарас Кремінь.

Уповноважений вважає, що питання мови в Україні треба закрити раз і назавжди. "В нас є Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", є система освіти, є державна влада, яка повинна сприяти розвиткові та функціонуванню української мови як державної. Зрештою, ми маємо зовнішні загрози, на які потрібно зважати", – зазначив Тарас Кремінь.

Уповноважений наголосив, що зараз Україна має ефективно займатися державною мовною політикою, при цьому створюючи кращі умови і для інформаційного захисту.

"Пам’ятаймо: захист мови – це і захист національних інтересів, основ конституційного ладу", – резюмував пан Тарас.

Нагадаємо, прес-секретарка Президента України Юлія Мендель заявила: офіційний Київ мусить задекларувати російську мову як частину своєї культури, аби таким чином, як вважає Мендель, позбавити Росію монополії. Речниця Володимира Зеленського розкритикувала мовний закон, а також закликала не займатися насадженням культури, а натомість попіклуватися про космополітизм.

"Українська мова, як і ідентичність, – це ширше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки що неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська мова, – це частина культурного розмаїття нашої країни... І нам вже давно час самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", – сказала прес-секретарка Президента.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав себе "російськомовним українським націоналістом" і закликав визнати Україну співвласницею російської мови.