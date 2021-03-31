Аваков закликав забезпечити розвиток російській мові в Україні.

 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав розвивати в Україні російську мову і зберігати її як канал донесення інформації до сотень мільйонів російськомовних по всьому світу. Аваков вважає, що Росія не має виняткового права на російську мову.

 

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Російська мова – не торгова марка з правом повного розпоряджання. Будь-яка мова живе й розвивається у світі її носіїв, і жодними великодержавними установками неможливо цей процес ні зупинити, ні заборонити", – написав міністр.

 

Аваков визнав, що українська мова є і старшою за походженням, і, "безумовно, багатішою, образнішою і яскравішою", ніж російська. "Але нашій українській культурі належить і весь корпус літературного спадку наших класиків, в тому числі тих, що писали російською. Чому ми, українці, маємо відмовлятися від мови Гоголя, Квітки-Основ'яненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова і сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників?" – написав Аваков.

 

Міністр внутрішніх справ додав, що він як "російськомовний український націоналіст" вважає: "Ми мусимо вітати розвиток НАШОЇ російської мови, котрою говорять мільйони українців, і давати їй можливості вільно розвиватися. Безсумнівно, державною може бути лише українська мова – як мова суб'єктної, суверенної країни. Але російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, котрі живуть в Україні, – мови спілкування і культур, сімейного спадку, частина багатої української аури. Ці мови також належать українцям", – вважає керівник МВС. 

 

"Ми не лише можемо, а й мусимо використовувати російську мову для контрпропаганди. Російською мовою розмовляють, розуміють іще біля 300 мільйонів людей у світі. Із них лише половина живе в РФ. Для багатьох, хто розуміє російську мову, важливо мати можливість отримувати чесну, а не путінську інформацію своєю мовою", – додав Аваков.

 

Голова МВС виступає за створення потужного російськомовного українського телеканалу.

 

Арсен Аваков написав свій допис у Facebook російською мовою. Він також послуговується російською і при виконанні службових обов'язків.

 

2015 року Аваков програв суд львів'янину Святославу Літинському через свої російськомовні виступи. Літинський подав позов проти МВС за відмову надати йому автентичний (тобто авторизований МВС) переклад українською мовою двох промов Арсена Авакова, виголошених 26 червня і 4 липня. Після появи інформації про позов у МВС пообіцяли супроводжувати відео усіх виступів Арсена Авакова текстовим перекладом українською мовою.

 

14 жовтня Львівський обласний адміністративний суд визнав протиправною відмову МВС у наданні українського перекладу виступу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

 

31.03.2021

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