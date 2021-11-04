Сєвєродонецьк, Луч, Спокойствіє: Омбудсман вимагає перейменувати русифіковані топоніми.

 

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до керівників низки органів місцевого самоврядування з закликом привести у відповідність до законодавства назви населених пунктів, які не відповідають українському правопису і наслідують російську мову.

 

 

Про це Кремінь заявив в етері "Українського радіо".

 

“До мене надходять численні звернення та повідомлення від громадян, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів мають російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису. Це такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших”, – зазначив він.

 

Кремінь зауважив, що багато поселень мали прекрасні історичні назви – Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіл. За радянської влади їх перейменували. 

 

“Сьогодні я підписав декілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади з проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону про назви населених пунктів”, – сказав мовний омбудсмен. Він наголосив, що законодавство вимагає: географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів та інших об’єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

 

Тарас Кремінь нагадав, що Конституційний Суд України у своєму рішенні від 14.07.2021 № 1-р/2021 зазначив, що українська мова є невіддільним атрибутом Української держави поряд із Державним Прапором України, Державним Гербом України та Державним Гімном України та що “застосування української мови має відповідати стандартам державної мови", а "порушення стандартів і порядку застосування української мови є неприпустимим”.

 

“У зв’язку із цим мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону. Це сприятиме забезпеченню функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки”, – наголосив уповноважений.

 

04.11.2021

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