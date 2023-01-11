Омбудсмени Росії та України зустрілися в Туреччині.

Вони обговорили питання надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн.

Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець зустрівся в Туреччині зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою. Про це повідомила турецька інформаційна аґенція Anadolu. Зустріч відбулася на марґінесі Міжнародної конференції омбудсменів, яка 11 та 12 січня проходитиме в Анкарі.

За підсумками розмови Лубінець написав у своєму Telegram-каналі: «Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей відбулася зустріч з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями. Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю!»

Москалькова, своєю чергою, у власному Telegram-каналі повідомила: «Сьогодні відбулася раніше запланована зустріч із омбудсменом України Д. Лубінцем. Обговорили питання надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн».

Інших деталей перемовин наразі не подають.

Незадовго до зустрічі Лубінець повідомляв, що основною темою обговорення стане повернення на батьківщину військовослужбовців та цивільних осіб. Москалькова наприкінці минулого року говорила, що серед іншого хотіла обговорити питання щодо осіб, притягнутих українською стороною до відповідальності за проросійські погляди.