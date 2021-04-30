Юлія Мендель іде з посади прессекретаря Президента.

 

Юлія Мендель іде з посади прессекретаря Президента України. Вірогідно, вона отримає у структурі ОП непублічну роботу.

 

Юлія Мендель і Володимир Зеленський у Парижі

 

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Інтерфакс-Україна".

 

"Юлія Мендель продовжує виконувати обов'язки прессекретаря Президента України – тимчасово, доки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента. Ухвалено рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямів, у зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ", – повідомив Подоляк.

 

Зі слів радника керівника ОП, комунікація всіх ініціатив Президента для зовнішніх споживачів потребує суттєвого посилення. "Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки у цьому секторі медійної спільноти та зможе бути ефективною як радник із міжнародних комунікацій", – додав він.

 

Подоляк додав, що "позиція прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена та заповнена".

 

30.04.2021

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