У Сатанові знайшли елементи декору зруйнованого костелу XVII століття.

У селищі Сатанів, що розташоване на межі Хмельницької та Тернопільської областей, під час будівельних робіт знайшли залишки декору зруйнованого костелу Пресвятої Трійці, побудованог на межі XVI-XVII століть. Про це повідомив краєзнавець, дослідник історії Сатанова та постійний автор Zbruc Дмитро Полюхович.

Фото https://risu.ua

«Вперше інформацію про виявлення різьблених каменів опублікували у соціальних мережах. Їх знайшли під час впорядкування території довкола туристично-інформаційного центру. Там стояв мур, який посунувся, обвалився і його вирішили по-новому перекласти. Тоді й помітили, що він був зведений із залишків костелу. Знайшли понад 10 фрагментів різних розмірів», – зазначив Полюхович.

Фото https://risu.ua

За його інформацією, під час демонтажу муру виявили фрагменти пілястр і карнизів, різьблення яких характерне для межі XVII-XVIII століття. Краєзнавець додав, що елементи декору знайшли біля повороту до місцевого замку.

Фото https://risu.ua

Найцікавішим та найефектнішим виявився елемент карнизу, що раніше прикрашав якийсь «кутовий» фрагмент костелу – деталь має форму трикутної призми з двома декорованими гранями.

Краєзнавець пояснив, що костел Пресвятої Трійці спочатку був дерев’яним, а потім там звели будівлю оборонного типу у готичному стилі. Дата побудови мурованого костелу невідома, адже документи втрачені через татарські набіги. Він акцентує, що швидше за все можна говорити про межу XVI-XVII століть.

Фото https://risu.ua

За словами краєзнавця, костел закрили і розбірали у 1936 році. На загадку про зруйнований костел залишився так званий «Петрів камінь», що був основою колони, на якій стояла барокова фігура Благовіщення, яку також знищили.

Віднайдені елементи декору у ближчому часі стануть частиною експозиції туристично-інформаційний центру у Сатанові.

Фото https://risu.ua

«Дуже доречна знахідка. Ми незабаром будемо відкривати туристично-інформаційний центр, а тут такий подарунок! Фактично готова експозиція. Тепер треба подумати як все знайдене найкраще представити сатанівчанам та туристам, але придумаємо», – повідомив голова Сатанівської територіальної громади Альберт Собков.

Сатанівський голова не виключає, що це не останні храмові реліквії.

«Днями будемо демонтувати зведений в 1953 році закинутий резервуар для води. Споруда абсолютно технічна, давно не використовується і не цікава ні історично, ні естетично. Не виключено, що для її зведення теж використали каміння з сусіднього костелу», – повідомив він.

Фото https://risu.ua

Альберт Собков також виношує ідею відновлення скульптури Божої матері, що стояла на «Петровому камені» за старовинними світлинками.

«Маємо кілька знимків, на яких видно, як колись виглядала скульптура Божої Матері, що стояла на «Петровому камені». Сподіваюся колись відновити цю давню красу. Тим більше, що в Україні вже є такий досвід. Наприклад в Бучачі, де за старими світлинами відновили придорожні фігури Божої Матері та святого Яна Непомука роботи Пінзеля», – сказав він.