Зеленський: Україна допоможе Катару в проведенні чемпіонату світу 2022 року.

 

Україна готова допомогти Катару під час організації чемпіонату світу з футболу, який країна прийматиме наприкінці 2022 року.

 

 

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю катарським медіям.

 

Пояснюючи свою готовність допомогти Катару, Президент України відзначив наявність досвіду у проведенні змагань міжнародного рівня. У 2012 році Україна разом із Польщею приймала матчі чемпіонату Європи з футболу. А у 2019-му Київ приймав жіночий та чоловічий фінали Ліги чемпіонів.

 

"Запорукою справжнього свята для вболівальників стане професійний менеджмент і традиційна гостинність Катару. Хочу додати, що Україна має величезний досвід проведення масових заходів, спортивних змагань. Зокрема, у 2012 році ми приймали чемпіонат Європи з футболу, а у 2019 році в Києві відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів серед клубних команд", – розповів Зеленський.

 

Він вважає, що українські компанії могли б взяти участь у реалізації певних інфраструктурних проєктів перед проведенням чемпіонату світу.

 

"Будемо раді поділитися нашим досвідом з катарськими партнерами. Це можуть бути й суто технічні аспекти, і питання безпеки. Також українські компанії зацікавлені в участі у реалізації в Катарі різних інфраструктурних проєктів до світового мундіалю", – сказав Зеленський.

 

Згодом Президент повідомив журналістам у Катарі: українські поліціянти допомагатимуть забезпечувати безпеку на вулицях Катару під час чемпіонату.

 

"Наступного року буде чемпіонат світу з футболу у Державі Катар. Ми підписали всі документи, наші поліцейські поїдуть допомагати у забезпеченні безпеки на вулицях Катару протягом чемпіонату світу", – сказав керівник держави, згідно з повідомленням "Укрінформу".

 

Зеленський вважає, що українці мають пишатися такими речами, адже на такі заходи "наших беруть як найкращих", вважає Володимир Олександрович.

 

05.04.2021

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