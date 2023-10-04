Мундіаль-2030 пройде відразу на трьох континентах.

Шість країн стануть господарками футбольного чемпіонату світу.

 

 

Чемпіонат світу з футболу 2030 року пройде в шести країнах та відразу на трьох континентах. По це повідомило німецьке спортивне видання Sportschau. Іспанія, Португалія та Марокко приймуть більшість ігор, три гри також відбудуться в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Відповідне рішення ухвалила Всесвітня футбольна асоціація FIFA в середу, четвертого жовтня з огляду на столітній ювілей Мундіалю, прем’єра якого відбулася в Уругваї 1930-го року.

 

«У розділеному світі FIFA та футбол об'єднують. Рада FIFA, яка репрезентує весь футбольний світ, одноголосно вирішила відзначити сторіччя Кубка світу FIFA, перший розіграш якого відбувся в Уругваї в 1930 році, найбільш відповідним чином», – заявив президент FIFA Джанні Інфантіно (Gianni Infantino).

 

У трьох країнах Південної Америки проведуть перші три матчі турніру. Причому стартовий матч відбудеться у Монтевідео – столиці Уругваю. «Перша з цих трьох ігор, звичайно, буде зіграна на стадіоні, з якого все почалося, на легендарному Estádio Centenário в Монтевідео», – сказав Інфантіно.

 

Національні футбольні команди всіх шести країн, які приймають турнір, будуть автоматично допущені до ЧС-2030.

 

Португалія та Марокко вперше приймуть чемпіонат світу з футболу. У жовтні 2022 року до спільної заявки країн також планувала долучитися Україна, але її участь залишалася під сумнівом через російське вторгнення.

 

Чемпіонат світу 2030 року стане першим в історії, коли турнір проходитиме одразу у шести країнах.

 

2026 року світова першість з футболу пройде в Канаді, Мексиці та США, що стане першим розіграшем, який приймають більше двох країн.

04.10.2023

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