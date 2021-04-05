У Львові оголошують конкурс на проектування культурно-ділового кварталу.

 

Львівська міська рада оголосить всеукраїнський архітектурний конкурс на розробку проекту трансформації території колишнього військового містечка №7 позаду церкви Анни, обмеженої вул. Городоцькою, вул. Т. Шевченка, вул. Ярослава Мудрого. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у п’ятницю, 2 квітня.

 

Ескіз трансформації території колишнього військового містечка, підготовлений управлінням архітектури та урбаністики ЛМР

 

Йдеться про територію, площею понад 7 га, де зараз розташовані закинуті будівлі, що належать Міністерству оборони. Тут планують збудувати конгрес-хол, кілька музеїв, адміністративну будівлю мерії та облаштувати великий паркінг.

 

За інформацією головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, управління архітектури уже напрацювало попередні ескізи, проте остаточний вигляд цієї території визначатимуть на конкурсі.

 

Антон Коломєйцев. Фото https://city-adm.lviv.ua

 

«Пропонується цінну історичну забудову зберегти, а натомість на території, яка не використовується, сформувати велику зелену зону, новий парк у центрі міста, громадські простори і наситити її важливими функціями, як конгрес-хол, музейний комплекс. Тут запропоновано кілька музеїв, а також наситити діловою, адміністративною функцією це квартал», – зазначив Антон Коломєйцев.

 

За словами міського голови Львова Андрія Садового, на цій території необхідно спроектувати великий конгрес-центр, де проводитимуть масштабні конференції, і який також використовуватимуть як концертний хол для музичних подій. Окрім цього, актуальним для міста є проектування великого мистецького експозиційного комплексу.

 

Територія колишнього військовог містечка. Фото https://zaxid.net

 

«Також ми плануємо будувати тут будівлю, яка буде мати адміністративне значення для міста Львова та міської влади. – зазначив міський голова – До того ж, ми проговорювали з Львівським національним університетом можливість збудувати окрему будівлю, куди можна буде перемістити музейні експонати з тих колекцій, які зараз находяться у Львівському національному університеті ім. І. Франка. Це унікальні експонати, які є зажаті простором. Потрібно дати можливість бачити ці надбання великій кількості людей».

 

Архітектори мають подбати і про велику зону паркування на схилі між вул. Городоцькою і вул. Шевченка. Очікується, що тут влаштують близько 2 тисяч паркомісць.

 

За словами Антона Коломєйцева, до напрацювання проекту трансформації території військового містечка залучатимуть іноземних архітекторів.

 

Зараз територія військового містечка №7 належить Міністерству оборони України.

 

За інформацією міського голови Львівської територіальної громади, її мали передати у власність міста ще п’ять років тому, коли була розв’язана проблема КЕЧівського житла. Відтак тепер юридичному департаменту ЛМР доручили підготувати проект ухвали про передачу у комунальну власність Львова земельих ділянок у межах колишнього військового містечка.

 

05.04.2021

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