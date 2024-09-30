Литовські митники вилучили в росіян маскувальні сітки.

Литва передала конфісковані сітки Україні на потреби ЗСУ.

 

 

Митники Литви на залізничній станції «Кібартай» виявили дві партії посилок з маскувальними сітками в потягах, які прямували транзитом через територію країни з Калінінграда до Москви. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Митники конфіскували ці посилки, які перебували у поштовому вагоні, у зв’яжу з порушенням правил перевезення військової техніки та боєприпасів.

 

Першу партію сіток митники виявили у потязі  27 вересня: сім посилок із 22 сітками в них. Ще одну посилку з двома маскувальними сектами митники вилучили 29 вересня.

 

Було з’ясовано, що сітки призначалися для маскування стволів артилерійських установок. Адреса посилки вказує на те, що сітки планувалося доставити до Білгородської області Російської Федерації, яка межує з Україною. На думку митників, маскувальні сітки можуть призначатися для російських збройних сил, які воюють проти України.

 

«Конфісковані товари литовська митниця передає як допомогу Україні», – йдеться у повідомленні на сайті литовської митниці.

30.09.2024

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