Україна повторила рекорд шпиталізацій.

 

Упродовж минулої доби в Україні шпиталізували 5545 людей із коронавірусною хворобою. Це другий за час епідемії показник шпиталізацій. Максимум був 31 березня – тоді до лікарень поклали на 13 пацієнтів більше – 5558.

 

Про це свідчать дані, оприлюднені в неділю Міністерством охорони здоров'я. 

 

 

Загалом минулої доби виявили 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільшу кількість захворювань зареєстрували у Харківській (1388), Дніпропетровській (1143), Одеській (1075) і Хмельницькій (1060) областях.

 

За добу зареєстрували 258 летальних випадків. Загалом за час епідемії померло 34 333 українців.

 

Загальна кількість офіційно підтверджених випадків ковіду зросла до 1 745 709.

 

04.04.2021

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