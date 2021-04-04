ЦВК оголосило про перемогу Вірастюка на довиборах у Надвірній.

Завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати на довиборах на виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області. Висуванець «Слуги народу», силач Василь Вірастюк обійшов висуванця партії «За майбутнє» Олександра Шевченка на 749 голосів. Про це йдеться в інформації, оприлюдненій Центральною виборчою комісією.

Фото www.cvk.gov.ua

Василь Ярославович Вірастюк (народився 22 квiтня 1974 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Слуга народу") набрав 15 076 (31,25%) голосів виборців.

Олександр Леонідович Шевченко (народився 8 квiтня 1971 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з стратегічного розвитку та інвестицій, Тов "Дорожнє підприємство ПБС", безпартійний, проживає в селі Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "За майбутнє") – 14 327 (29,69%);

Руслан Володимирович Кошулинський (народився 9 вересня 1969 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Голова Секретаріату, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода") – 13 927 (28,86%);

На окрузі балотувалися ще два Олександра Шевченка:

Олександр Леонідович Шевченко (народився 9 сiчня 1974 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Дзвінкове Фастівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування) – 364 (0,75%) та

Олександр Петрович Шевченко (народився 31 липня 1969 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, електрозварник ручної зварки, Тов "Юнібілд", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування) – 135 (0,27%).

На шести дільницях ОВК визнала голосування недійсним. На всіх цих дільниях за протоколами ДВК перемагав Олександр Шевченко.

Фото www.facebook.com/sluganarodu.official

Крім того, члени ОВК при перерахунку голосів на 20 дільницях виявили нестачу близько 500 бюлетенів. «Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка», – зазначили у русі ЧЕСНО.