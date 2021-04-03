В Україні вперше за час епідемії зафіксували понад 20 тисяч захворювань на ковід.

 

Минулої доби в Україні вперше за час епідемії виявили понад 20 тисяч захворювань на COVID-19 – офіційна статистика зареєструвала 20 341 новий випадок коронавірусної хвороби.

 

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

 

 

 

Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Києві (2053), у Львівській (1538), Одеській (1521), Харківській (1470), Дніпропетровській (1433), Київській (1433), Хмельницькій (1144) областях.

 

За добу шпиталізували 5186 осіб.

 

Зафісовано смерть 396 людей.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час епідемії в Україні захворіла 1 731 971 людина. Померло – 34 075.

 

03.04.2021

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