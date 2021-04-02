Байден відбув переговори зі Зеленським на тлі маневрів російської армії.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден у п'ятницю відбув переговори із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбулася на тлі концентрації російських армійських підрозділів біля кордону з Україною.

Яу повідомила пресова служба Білого дому, "президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму".

Президент США також задекларував бажання "активізувати стратегічне партнерство на підтримку плану Президента Зеленського щодо боротьби з корупцією і втіленню реформаторського плану, заснованого на спільних демократичних цінностях, що забезпечуватимуть правосуддя, безпеку й процвітання для українського народу".

Президенти України та США погодилдися, що "реформи займають центральне місце в євроатлантичних аспірацівях України".

Сторони також обговорили важливість українсько-американської співпраці в боротьбі з COVID-19 та зміцнення демократії у реґіоні.