Байден відбув переговори зі Зеленським на тлі маневрів російської армії.

 

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден у п'ятницю відбув переговори із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбулася на тлі концентрації російських армійських підрозділів біля кордону з Україною.

 

 

Яу повідомила пресова служба Білого дому, "президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму".

 

Президент США також задекларував бажання "активізувати стратегічне партнерство на підтримку плану Президента Зеленського щодо боротьби з корупцією і втіленню реформаторського плану, заснованого на спільних демократичних цінностях, що забезпечуватимуть правосуддя, безпеку й процвітання для українського народу".

 

Президенти України та США погодилдися, що "реформи займають центральне місце в євроатлантичних аспірацівях України". 

 

Сторони також обговорили важливість українсько-американської співпраці в боротьбі з COVID-19 та зміцнення демократії у реґіоні.

 

02.04.2021

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