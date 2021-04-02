МЗС України: Росія вдалася до наймасштабнішої ескалації за останні роки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінює теперішню ескалацію вздовж східного кордону України як наймасштабнішу за останні роки. Голова зовнішньополітичного відомства закликав Росію чітко задекларувати свої мирні наміри.

Про це йдеться у заяві Кулеби, опублікованій на офіційній інтернет-сторінці МЗС.

"Україна та партнери нашої держави констатують системне загострення Росією безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму на тлі небажання Російської Федерації підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Нинішня ескалація з боку Російської Федерації є системною та наймасштабнішою за останні роки", – заявив Кулеба.

"Своїми діями Російська Федерація завела ситуацію у глухий кут, вихід з якого лише один: дипломатія. Москва має припинити військове нагнітання, негайно і беззастережно підтвердити свою відданість політико-дипломатичному врегулюванню та режиму припинення вогню", – наголосив міністр закордонних справ України.

Голова зовнішньополітичного відомства запевнив, що Україна разом із Німеччиною та Францією "роблять усе можливе", аби спонукати Росію до конструктивного переговорного процесу. Інші партнери – зокрема США, Канада, Велика Британія, НАТО – також виступають за продовження Росією переговорів.

Офіційний Київ запевняє: Україна зацікавлена саме в дипломатичному залагодженні проблеми. "Яку б дезінформацію не поширювала Росія, запевняю: Україна надаватиме пріоритет політико-дипломатичним шляхам врегулювання, адже мир та життя людей є фундаментальною цінністю для нашої держави", – заявив Кулеба.

Напередодні Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про те, що Росія готова до широкомасштабних провокацій проти нашої держави.

"Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території [що перебуває під контролем] так званих "ДНР" та "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді – громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ). Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", – зазначили у розвідці.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до будь-яких російських провокацій на кордоні з Росією.

"Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", – прокоментував Зеленський.

Пентагон виступив із офіційною заявою, в котрій висловив занепокоєння ескалацією агресії Росії на Донбасі. Проблема безпеки на сході України звучала і в ході телефонних розмов, які провели цього тижня зі своїми українськими колегами держскекретар США Ентоні Блінкен, голова комітету начштабів ЗС США генерал Міллі та радник з національної безпеки США Джейк Саллівен.

Видання The New York Times написало: Європейське командування американської армії у відповідь на розгортання додаткових російських військ уздовж українського кордону підвищило рівень спостереження з "можливої ​​кризи" до "потенційного неминучої кризи" – найвищого рівня ризиків.