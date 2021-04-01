Ескалація на сході: Американське командування вважає російську агресію "потенційно неминучою".

Пентагон висловив занепокоєння ескалацією агресії Росії на Донбасі. Проблема безпеки на сході України звучала і в ході телефонних розмов, які провели цього тижня зі своїми українськими колегами держскекретар США Ентоні Блінкен, голова комітету начштабів ЗС США генерал Міллі та радник з національної безпеки США Джейк Саллівен.

"Нас непокоїть нещодавня ескалація агресії Росії на сході України", – заявив речник Пентагону США Джон Кірбі під час брифінгу для преси, передає "Голос Америки".

"Це включає порушення режиму припинення вогню, встановленого в липні 2020 року, що призвело до загибелі чотирьох військовослужбовців 26 березня, а також поранення двох інших", – додав посадовець.

Кірбі заявив, що США знають про повідомлення України щодо пересування російських військ на кордоні й обговорюють питання зростання напруги в регіоні зі союзниками по НАТО.

Питання безпеки на сході України звучало і в ході телефонних розмов, що відбулися між високопосадовцями США та України цього тижня.

31 березня у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через ситуацію з безпекою на сході України і висловив співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських солдатів. Посадовці також обговорили питання поступу реформ в Україні, протидію пандемії COVID-19 та подолання наслідків зміни клімату, повідомили у Держдепі.

Також відбулася розмова Голови комітету начштабів ЗС США генерала Міллі з головнокомандувачем ЗС України генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком.

"Україна – ключовий партнер НАТО і відіграє вирішальну роль у підтримці миру та стабільності в Європі", – йдеться у повідомленні Комітету начштабів США за результатами розмови.

Міллі також говорив із російським колегою, генералом Герасімовим. "Ми зв‘язалися з Росією, щоб отримати більше ясності про те, що відбувається", – прокоментував розмову речник Пентагону.

У понеділок відбулася розмова радника з національної безпеки США Джейка Саллівена з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Єрмак розповів Саллівену про безпекову ситуацію на лінії розмежування на Донбасі, відзначивши "небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень припинення вогню та кількості загиблих", повідомив Офіс Президента України.

Саллівен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах теперішньої агресії Росії.

Видання The New York Times написало: Європейське командування американської армії у відповідь на розгортання додаткових російських військ уздовж українського кордону підвищило рівень спостереження з "можливої ​​кризи" до "потенційного неминучої кризи" – найвищого рівня ризиків.

Командування пішло на такий крок після того, як російські підрозділи, залучені до навчань уздовж кордону, залишилися на місцях і не повернулися до місць дислокації військових частин.