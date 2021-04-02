В Україні виявили 19,9 тисячі захворювань на ковід за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 19 893 нові випадки коронавірусної хвороби. Це рекорд за час епідемії в Україні. Попередній максимум був 26 березня (18 132 випадки).

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували на Львівщині – 1668 (рекорд), на Одещині – 1608 (рекорд), на Харківщині – 1494 (рекорд), на Хмельниччині – 1351 (рекорд), на Дніпропетровщині – 1178, у Києві – 1164, на Київщині – 1156.

 

За добу госпіталізували 5040 людей.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Минулої доби в Україні зареєстровано новий максимум летальних випадків – 433 померлих. В українській статистиці вже третю добу поспіль фіксують понад чотири сотні смертей.

 

Загалом за весь час епідемії в Україні виявили 1 711 630 недужих. Померло – 33 679.

 

02.04.2021

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