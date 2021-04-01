Українська розвідка виявила готовність Росії до масштабних збройних провокацій.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про те, що Росія готова до широкомасштабних провокацій проти нашої держави.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому ГУР.

"Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території [що перебуває під контролем] так званих "ДНР" та "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді – громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ). Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", – зазначили у розвідці.

ГУР Міноборони також отримало інформацію, шо російські дипломатичні представництва за кордоном та засоби масової інформації отримали завдання бути готовими "до висвітлення та роз’яснення світовій спільноті інформації щодо нібито агресивних дій ЗС України та “миротворчих” заходів РФ у відповідь".

Нагадаємо, Пентагон виступив із офіційною заявою, в котрій висловив занепокоєння ескалацією агресії Росії на Донбасі. Проблема безпеки на сході України звучала і в ході телефонних розмов, які провели цього тижня зі своїми українськими колегами держскекретар США Ентоні Блінкен, голова комітету начштабів ЗС США генерал Міллі та радник з національної безпеки США Джейк Саллівен.

Видання The New York Times написало: Європейське командування американської армії у відповідь на розгортання додаткових російських військ уздовж українського кордону підвищило рівень спостереження з "можливої ​​кризи" до "потенційного неминучої кризи" – найвищого рівня ризиків.