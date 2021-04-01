Амбасади 12 держав закрилися в КНДР.

Причиною стала складна соціальна ситуація в країні на тлі пандемії коронавірусу.  

 

 

Дипломатичні представництва дванадцяти держав припинили роботу в КНДР, а весь іноземний персонал міжнародних гуманітарних організацій покинув країну в зв'язку зі складною ситуацією. Як повідомило в четвер, першого квітня, посольство РФ у Пхеньяні на своїй сторінці в Facebook, в Північній Кореї відчувається критичний брак передовсім продуктів і ліків.

 

За інформацією російських дипломатів, лише 18 березня країну полишило 38 іноземних громадян, і це не перший «колективний виїзд співробітників дипломатичних місій з КНДР». «Зрозуміло одне – це, на жаль, не останній виїзд іноземців. Хоча їх тут на даний час і так майже не залишилося – лише близько 290 осіб. Тих, що полишають корейську столицю, можна зрозуміти – далеко не кожен може витримати безпрецедентні за своєю суворістю тотальні обмеження, найгостріший дефіцит необхідних товарів, у тому числі ліків, відсутність можливості вирішувати проблеми зі здоров'ям», – зазначено в заяві.

 

Ще раніше південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap News повідомляла, що вже закриті дипломатичні представництва Великої Британії, Венесуели, Бразилії, Німеччини, Італії, Нігерії, Пакистану, Польщі, Чехії, Швеції, Швейцарії, Франції. Всі дипломати з цих амбасад повернулися на батьківщину. Також виїхав весь іноземний персонал міжнародних гуманітарних організацій. На даний момент свої країни репрезентують у Пхеньяні лише дев'ять амбасадорів і четверо тимчасових повірених у справах, а персонал більшості представництв, які ще функціонують, скорочено до мінімуму.

01.04.2021

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