Росія відмовилася підтвердити перемир'я на Донбасі.

Представники російської делегації в Тристоронній контактній групі не підтримали пропозиції представників української делегації та ОБСЄ щодо відданості та необхідності дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомила українська делегація для участі в ТКГ за підсумками вчорашнього засідання.

"Засідання розпочалось із пропозиції голови української делегації Леоніда Кравчука забезпечити з 00:00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого російською стороною минулого тижня забрало життя чотирьох українських військовослужбовців. Цю пропозицію підтримали спецпредставник голови ОБСЄ Гайді Грау та координатор підгрупи з безпеки, голова СММ ОБСЄ посол Халіт Чевік", – повідомила українська делегація в ТКГ.

Халіт Чевік також запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, у якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб івійськового персоналу. "На жаль, пропозиції ані Кравчука, ані представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації", – зазначили в делегації.

Леонід Кравчук заявив, що "не розуміє, чому російська делегація не вважає за необхідне зосередитися на збереженні життя людей".

В українській делегації наголосили, що критично важливо повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням.

"Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого декларували також лідери "нормандської четвірки" і представники ОБСЄ, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань. Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова – не досягнуто повного і всеосяжного припинення вогню", – резюмували в українській делегації.