Росія відмовилася підтвердити перемир'я на Донбасі.

 

Представники російської делегації в Тристоронній контактній групі не підтримали пропозиції представників української делегації та ОБСЄ щодо відданості та необхідності дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі.

 

Про це повідомила українська делегація для участі в ТКГ за підсумками вчорашнього засідання.

 

 

"Засідання розпочалось із пропозиції голови української делегації Леоніда Кравчука забезпечити з 00:00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого російською стороною минулого тижня забрало життя чотирьох українських військовослужбовців. Цю пропозицію підтримали спецпредставник голови ОБСЄ Гайді Грау та координатор підгрупи з безпеки, голова СММ ОБСЄ посол Халіт Чевік", – повідомила українська делегація в ТКГ.

 

Халіт Чевік також запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, у якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб івійськового персоналу. "На жаль, пропозиції ані Кравчука, ані представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації", – зазначили в делегації.

 

Леонід Кравчук заявив, що "не розуміє, чому російська делегація не вважає за необхідне зосередитися на збереженні життя людей".

 

В українській делегації наголосили, що критично важливо повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням.

 

"Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого декларували також лідери "нормандської четвірки" і представники ОБСЄ, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань. Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова – не досягнуто повного і всеосяжного припинення вогню", – резюмували в українській делегації.

 

01.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Карантин: до Опери онлайн!
Доки впродовж посиленого карантину у Львові двері театрів зачинені, Львівська національна опера пропонує глядачам переглянути в форматі онлайн знакові та найновіші постановки театру. 
01.04.21 | | Штука
Записувати на папері － краще запам’ятати
Працюючи з аналогами паперу, мозок отримує додаткову інформацію, а це допомагає краще пригадувати записане.
01.04.21 | | Наука
Супроти несправедливості
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Заслуга фільму«Кращі дні» режисера, сценариста і актора Цанга Квок Чуна – у формі подачі теми, де нема повчальності й моралізаторства, де є драма і екшн, де грубість чергується з ніжністю, і нею ж завершується.
31.03.21 | | Штука
Після смерті зростає активність "генів-зомбі"
Після смерті активність окремих клітин сильно збільшується й вони виростають до гігантських розмірів.
30.03.21 | | Наука
Складність, яка себе усвідомлює
Світлана Вардеванян
Наша сучасність любить простоту, а складність часто не те щоб ігнорує, а вихолощує до цієї самої простоти. Але ж усе по-справжньому важливе насправді є складним.   Інґа Кейван. Тінь базальту. Тіло базальту .  
30.03.21 | | Штука
Львів – це справжній поліс
Адам Загаєвський
Минає дев'ятий день зі смерті Адама Загаєвського. Серед творів, котрі він залишив після себе, маловідомим є, на жаль, його коротке есе про Львів, яке він написав на прохання Ярослава Грицака
29.03.21 | | Дискурси
Те, чого ніколи не було
Андрій Бондар
Цінності, які дозволили цим людям пережити ХХ століття та свідчити про добро, любов, справедливість і вірність, уже ніколи, ніде й нізащо не допоможуть
29.03.21 | | Дискурси
Світлий театр
Володимир Кучинський
Якщо буде ідеологічне рішення, тема розкриється, тоді актор виглядає дуже інтелектуально і круто.  Мені подобається, коли театр використовуєш для духовного зростання, а не для амбіцій. Є ще, звісно, певні моменти акторського існування, — все це в комплексі робить дуже світлий театр.
29.03.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.