Збірна України втретє ремісувала 1:1 – тепер із Казахстаном.

Збірна України з футболу ремісувала з Казахстаном із рахунком 1:1 у матчі відбору на Чемпіонат світу з футболу.

"Синьо-жовті" приймали гостей у Києві на НСК "Олімпійський".

На 20-й хвилині Роман Яремчук відкрив рахунок у матчі після гольової передачі Олександра Зінченка. Але у другому таймі на 59-й хвилині Казахстан зміг зрівняти рахунок – забив Серікжан Мужиков.

Попередні ігри збірної України в матчах відбору з Францією та Фінляндією теж закінчилися нічиїми з рахунком 1:1.

Головний тренер команди Андрій Шевченко поскражився на надмір помилок та слабку реалізацію гольових моментів.

"Коли ти не використовуєш моменти – тебе карають. Мене хвилюють деякі речі. Я думаю, що ми втратили певні моменти у своїй грі. На жаль, зараз нас постійно карають, коли ми помиляємося. Пропускаємо контратаку – нам забивають. Створюємо по вісім-десять моментів, а реалізувати їх не можемо. Ще є деякі нюанси, які я проаналізую, у нас є час. Я знаю, в якому напрямі треба рухатися. За цей негативний результат – а саме два очки у двох домашніх поєдинках – я беру відповідальність на себе", – прокоментував тренер.