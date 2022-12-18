Аргентина втретє стала чемпіоном світу з футболу.

У драматичному фіналі аргентинці здолали французів у серії післяматчевих пенальті.

 

 

Збірна Аргентини з футболу стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі чемпіонату світу 2022 року в Катарі команду Франції. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Матч пройшов у Лусаїлі у неділю, 18 грудня.

 

Перший гол на 23-й хвилині з пенальті забив капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі. На 36-й хвилині Анхель Ді Марія подвоїв перевагу аргентинців. На 80-й хвилині Франція відіграла один м'яч – з пенальті забив Кіліан Мбаппе. За хвилину він же забив другий м'яч і зрівняв рахунок.

 

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. У другому екстра-таймі команди обмінялися голами. Мессі знову вивів Аргентину вперед, оформивши дубль на 109 хвилині. Мбаппе оформив хет-трик і зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті на 118-й хвилині. До речі, Мбаппе з вісьмома голами став найкращим бомбардиром чемпіонату світу.

 

Відтак долю гри вирішила серії післяматчевих пенальті. Тут точнішими виявились аргентинці, перемігши французів з рахунком 4:2. Під час серії пенальті воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес відбив удар Кінґслі Комана, а Орельєн Чуамені пробив повз ворота. Вирішальний пенальті забив Гонсало Монтіель.

 

«Я хотів завершити свою кар'єру на цьому, це було те, чого мені бракувало, тому я більше не можу просити нічого іншого», – сказав Мессі, тримаючи чемпіонський кубок. Він 172 рази зіграв за свою країну.

 

Тож Аргентина втретє стала чемпіоном світу. До цього вона вигравала турнір 1978-го та 1986-го років. У нинішньому розіграші Аргентина вийшла з першого місця з групи, залишивши позаду команди Польщі, Мексики та Саудівської Аравії. На шляху до фіналу аргентинці обіграли Австралію, Нідерланди та Хорватію.

 

Бронзові медалі здобула збірна Хорватії, яка у матчі за третє місце напередодні обіграла команду Марокко.

18.12.2022

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