В Україні 17,5 тис. випадків коронавірусу за добу і рекорд смертності.

Минулої доби в Україні зареєстрували 421 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це новий рекорд епідемії. Попередній максимум був днем раніше – 407 смертей.

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка смертності від ковіду (середні дані за сім діб)

Найбільше летальних випадків зареєстрували на Одещині (54 померлих) та в Києві (44 померлих).

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 17 569 нових випадків коронавірусної хвороби. Це другий показник добових захворювань за весь час епідемії (рекорд був 26 березня – 18 132 недужих).

Динаміка нгових випадків ковіду (середні дані за сім діб)

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1150), в Одеській (1305), Хмельницькій (1142), Львівській (1141) та Житомирській (1037) областях.

За добу шпиталізували 5160 осіб.