Уряд заборонив імпортувати до України російську пшеницю.

Кабінет Міністрів доповнив перелік товарів походженням із РФ, заборонених до ввезення в Україну, такими позиціями, як пшениця, соняшникова олія, мийні засоби, папір.

Про це йдеться в урядовій постанові №269 від 29 березня, про котру повідомляє аґенція "Інтерфкс-Україна".

Згідно з постановою, перелік заборонених товарів поповнився також поверхнево-активними засобами, газетним папером, картоном, крафт-папером і крафт-картоном, туалетним папером, косметичними серветками, рушниками для рук, скатертинами і серветками.

До списку також внесено ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, мотузку з інших легованих сталей, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса та їх частини.