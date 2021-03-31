Україна отримає мільйон вакцин Pfizer за програмою ВООЗ.

Глобальна ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX (Access to COVID-19 Tools) вирішила виділити додаткові 947,7 тис. доз вакцини проти коронавірусної інфекції розробки Pfizer-BioNTech.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Глобальна ініціатива COVAX повідомила Міністерству охорони здоров’я України про виділення додаткових 947 700 доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech", – написав Ляшко у Facebook.

З його слів, орієнтовні терміни поставки вакцини – до кінця червня.

Держсанлікар нагадав, що найближчим часом Україна має отримати іншу партію вакцини Pfizer – 117 тисяч доз. Її використовуватимуть для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше повідомив: Україна очікує підписання контрактів щодо поставок ще 15 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції, передає "Укрінформ". Зокрема, до кінця весни Україна має отримати 4,9 мільйона доз вакцини.

Нагадаємо, вакцинація розпочалася в Україні 24 лютого. З початку вакцинальної кампанії щеплено 231 566 осіб (зокрема, двоє людей отримали дві дози).

Україна отримала 500 тисям доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, розроблену Oxford/AstraZeneca. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

В Україну прибуло 215 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вакцина спершу має пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.