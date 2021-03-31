Меркель і Макрон поговорили з Путіном про причини ескалації на Донбасі.

 

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Володимир Володимир Путін провели переговори у форматі відеоконференції, під час яких порушили проблему ескалації на Донбасі.

 

 

У заяві на сайті Єлисейського палацу за підсумками переговорів ідеться про те, що Росія мусить визнати відповідальність за події на Донбасі. "Наголошено на необхідності рішучого зобов'язання Росії щодо стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляху виходу з кризи при дотриманні "мінських домовленостей", – йдеться у заяві.

 

Натомсть на сайті німецького уряду Україна згадується двома реченнями: "Обговорювалося також врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів в нормандському форматі для реалізації "мінських домовленостей", – зазначено у прес-релізі.

 

Тим часом, у заяві Кремля йдеться про те, що Україна мусить напряму домовлятися з сепаратистами. Російський президент стверджує, що це українські військовики "провокують ескалацію".

 

"У ході докладного обміну думками щодо ситуації на Україні підтверджено безальтернативність мінського "Комплексу заходів..." 2015 року як основи врегулювання внутрішнього конфлікту в цій країні. Президент Росії підкреслив важливість виконання київською владою всіх раніше досягнутих на найвищому рівні домовленостей, перш за все із налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу", – заявили в Кремлі.

 

"З російської сторони висловлено серйозне занепокоєння у зв'язку з ескалацією збройного протистояння на лінії зіткнення, яку провокує Україна, і фактичною відмовою від виконання узгоджених у липні 2020 року в Контактній групі "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", – ствердили в Кремлі.

 

Офіс Президента України привітав те, що події в Україні є предметом уваги міжнародної спільноти. "Євросоюз зарекомендував себе як надійного партнера для України і наполегливо підтримує санкції проти Росії за вторгнення на Донбас та за окупацію Криму, наголошує на тому, що Росія є учасником, а не посередником у війні на Донбасі. Ця позиція дуже цінна для України. Ми і надалі будемо використовувати усі можливості та майданчики для просування до миру, що є нашою беззаперечною цінністю", – заявила прес-секретарка Президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді".

 

Речниця Володимира Зеленського додала: "Україна продовжує переговори з усіма країнами "Нормандського формату" на різних рівнях і жодні рішення без участі України щодо України не можуть і не будуть прийматися".

 

31.03.2021

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