Штат Нью-Йорк зробив перший крок до легалізації марихуани.

Верхня палата законодавчих зборів штату схвалила відповідний законопроєкт.

Законодавці верхньої палати законодавчих зборів штату Нью-Йорк у вівторок, 30 березня, ухвалили законопроєкт про легалізацію продажу марихуани з рекреаційною метою. Про це повідомив телеканал CNBC.

За законопроєкт проголосувало 40 депутатів, проти виступили 23 законодавці. Очікується, що нижня палата законодавчих зборів також проголосує позитивно щодо документа. Тоді, аби законопроєкт став законом, його повинен буде підписати губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо (Andrew Cuomo). Останній раніше неодноразово висловлювався на користь легалізації марихуани. Він пропонував відповідну ініціативу на розгляд законодавців ще в 2019 і 2020 роках.

У січні поточного року Куомо стверджував, що втрати, яких зазнала господарка штату за час пандемії, можна частково компенсувати за рахунок податкових відрахувань від продажу марихуани. Раніше бюджетний департамент штату Нью-Йорк прогнозував, що через пандемію скарбниця штату недоотримає у 2021 році 13,3 мільярда доларів.

Зараз марихуану дозволено використовувати в штаті Нью-Йорк лише в медичних цілях. У разі, якщо відповідний законопроєкт пройде всі стадії ухвалення, Нью-Йорк стане п'ятнадцятим штатом, у якому дозволені продаж і вживання канабісу з рекреаційною метою.