Мальта леґалізувала куріння та вирощування марихуани для особистого вжитку.

Таким чином ця острівна держава стала першою в Європі, яка пішла на повний леґалайз.

 

 

Парламент Мальти у вівторок, 14 грудня, ухвалив закон, згідно з яким дорослим мальтійцям буде дозволено мати до семи грамів канабісу та вирощувати у себе вдома до чотирьох рослин. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. За документ проголосувало 36 депутатів, проти – 27.

 

Таким чином Мальта стала першою з європейських країн, яка леґалізувала куріння та вирощування марихуани для особистого вжитку. Водночас у законі міститься застереження, що курити на публіці, а особливо перед дітьми буде суворо заборонено. За порушення цього правила каратимуть великими штрафами – 300-500 євро.

 

Крім того, закон дозволяє створювати товариства, за статусом – некомерційні організації чисельністю до 500 осіб, які зможуть вирощувати коноплі для своїх членів.

 

«Мета цього закону – вирішити проблему та знизити шкоду, регулюючи цей сектор, щоб людям не доводилося шукати канабіс на чорному ринку. Ми переконуємо людей не курити канабісу, але при цьому не будемо ставитись до тих, хто курить, як до злочинців. Торгівля наркотиками залишиться поза законом», – пояснив під час дебатів у парламенті прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела (Robert Abela).

 

У Європі є чимало держав, які юридично акцептують куріння марихуани або готуються скасувати покарання за нього. У Чехії та Португалії декриміналізували особисте вживання, у Нідерландах та Іспанії курити канабіс можна лише у спеціально відведених місцях, леґалізувати марихуану збираються Швейцарія і Люксембург, а також обіцяє новий уряд Німеччини.

 

15.12.2021

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