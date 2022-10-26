Уряд Німеччини схвалив плани легалізації канабісу.

Проте баварські політики виступають проти.

Федеральний уряд Німеччини в середу, 26 жовтня, схвалив плани міністра охорони здоров'я ФРН Карла Ляутербаха (Karl Lauterbach) щодо леґалізації канабісу в країні. Про це повідомила газета Süddeutsche Zeitung. Після рішення кабінету міністрів тепер має розпочатися законодавчий процес. Проте юридичні проблеми на рівні Євроунії ще потребують з’ясування. Не припиняється і критика проєкту всередині Німеччини.

Згідно з ключовими пунктами відповідного законопроєкту, громадянам Німеччини буде дозволено купувати та зберігати до 20–30 грамів марихуани для вживання вдома чи у відповідних громадських місцях. Дозволяється також розводити канабіс в обмеженому обсязі у своїй оселі.

«Виробництво, постачання та розповсюдження канабісу дозволено в рамках ліцензованого та державного контролю», – йдеться в законопроєкті. Для продажу особам, старшим за 21 рік, межі вмісту в канабісі діючої речовини тетрагідроканабінолу (ТГК) не встановлюють. Для покупців від 18 до 21 року доцільність обмежень ще обговорюють.

Просуваючи закон про легалізацію канабісу, Ляутербах виконує один із пунктів коаліційної угоди учасників правлячої у ФРН коаліції у складі соціал-демократів, лібералів та «зелених». Міністр пояснив, що пріоритетом цього проєкту є покращення захисту дітей, молоді та здоров’я дорослих осіб порівняно з поточною ситуацією. «Останніми роками спостерігається дедалі більш проблематична адиктивна поведінка, розквіт чорного ринку та пов’язаної з цим злочинності. Це призводить до великих витрат на судове переслідування і до того, що людей втягують у спіраль злочину. Тенденція йде в хибному напрямку. Тому і потрібна ця легалізація», – зазначив Ляутербах.

Перш ніж передати проєкт закону про лаґалізацію канабісу на розгляд Бундестаґу, німецький уряд повинен надіслати документ до Брюсселя. Правники Європейської Унії повинні з’ясувати, чи узгоджується проєкт з унійним законодавством.

Наразі ідея леґалізації вже наразилася на жорстку критику всередині Німеччини. Передовсім у Баварії розкритикували законопроєкт. «Плани федерального уряду щодо леґалізації є небезпечним сигналом не лише для Німеччини, а й для всієї Європи», – заявив міністр охорони здоров’я Баварії Клаус Голечек (Klaus Holetschek). Вживання канабісу, за його словами, пов’язане зі «значними, а іноді й незворотними ризиками для здоров’я та соціального життя». Голечек також застеріг від «наркотуризму до Німеччини».

Також Асоціація фармацевтів Північного Райну-Вестфалії засудила плани Ляутербаха. «Комісія німецьких фармацевтів з наркотиків чітко виступила проти леґалізації канабісу в рекреаційних цілях і попередила про ризики споживання канабісу для здоров’я», – заявив голова асоціації Томас Прайс (Thomas Preis).