У Німеччині планують частково легалізувати марихуану.

У країні з'являться «конопляні клуби», яким буде дозволено вирощувати рослини та поширювати їх серед своїх членів.

Партії правлячої в Німеччині коаліції домовилися про часткову легалізацію марихуани. Міністр охорони здоров'я Карл Ляутербах (Karl Lauterbach) з Соціал-демократичної партії Німеччини та міністр сільського господарства Джем Оздемір (Cem Özdemir) з партії «Спілка90/Зелені» репрезенували в середу, 12 квітня, проєкти двох законів, які виводять зберігання канабісу в правове поле. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

«Так і буде! Незабаром буде пройдено епохальні відрізки. Легалізація канабісу: вона наближається – написав Ляутербах на своїй сторінці у Twitter. «Злочинні дилери не будуть задоволені. Чорний ринок буде розлючений»,в – заявив Оздемір (зелені).

Законопроєкти передбачають дозвіл на зберігання до 25 г марихуани для особистого споживання, а також вирощування вдома до трьох кущів рослини. На даний момент зберігання будь-якої кількості марихуани є правопорушенням, на відміну від споживання, яке декриміналізоване. Крім того, у Німеччині мають з'явитися «конопляні клуби», яким буде дозволено вирощувати рослини та поширювати їх серед своїх членів (кількість членів клубу має бути обмежена п’ятьма сотнями осіб).

У той же час, попри передвиборчі обіцянки, вільний продаж канабісу в спеціальних крамницях дозволено не буде. Ляутербах і Оздемір визнали, що влада наразі не бачить можливості дозволити вільний продаж. Перший законопроєкт буде подано на розгляд Бундестаґу вже у квітні.

Представники опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС уже розкритикували плани коаліції. Депутат та експерт з питань охорони здоров'я Християнсько-демократичного союзу Тіно Зорґе (Tino Sorge) заявив, що коаліція збирається легалізувати наркотик, про небезпеку якого попереджають психологи та лікарі, які працюють з підлітками.