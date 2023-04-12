У Німеччині планують частково легалізувати марихуану.

У країні з'являться «конопляні клуби», яким буде дозволено вирощувати рослини та поширювати їх серед своїх членів.

 

 

Партії правлячої в Німеччині коаліції домовилися про часткову легалізацію марихуани. Міністр охорони здоров'я Карл Ляутербах (Karl Lauterbach) з Соціал-демократичної партії Німеччини та міністр сільського господарства Джем Оздемір (Cem Özdemir) з партії «Спілка90/Зелені» репрезенували в середу, 12 квітня, проєкти двох законів, які виводять зберігання канабісу в правове поле. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

«Так і буде! Незабаром буде пройдено епохальні відрізки. Легалізація канабісу: вона наближається – написав Ляутербах на своїй сторінці у Twitter. «Злочинні дилери не будуть задоволені. Чорний ринок буде розлючений»,в – заявив Оздемір (зелені).

 

Законопроєкти передбачають дозвіл на зберігання до 25 г марихуани для особистого споживання, а також вирощування вдома до трьох кущів рослини. На даний момент зберігання будь-якої кількості марихуани є правопорушенням, на відміну від споживання, яке декриміналізоване. Крім того, у Німеччині мають з'явитися «конопляні клуби», яким буде дозволено вирощувати рослини та поширювати їх серед своїх членів (кількість членів клубу має бути обмежена п’ятьма сотнями осіб).

 

У той же час, попри передвиборчі обіцянки, вільний продаж канабісу в спеціальних крамницях дозволено не буде. Ляутербах і Оздемір визнали, що влада наразі  не бачить можливості дозволити вільний продаж. Перший законопроєкт буде подано на розгляд Бундестаґу вже у квітні.

 

Представники опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС уже розкритикували плани коаліції. Депутат та експерт з питань охорони здоров'я Християнсько-демократичного союзу Тіно Зорґе (Tino Sorge) заявив, що коаліція збирається легалізувати наркотик, про небезпеку якого попереджають психологи та лікарі, які працюють з підлітками.

12.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
412-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 52 атаки.
11.04.23 | | Україна
411-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито 58 атак російського ворога.
10.04.23 | | Україна
Хліб і видовища
Юрко ТИМЧУК
Думскролінг (він ж думсерфінг) був поважною проблемою в часи коронавірусу. Війна «акт споживання великої кількості негативних новин» поглибила, і психологи мають клопіт досліджувати та долати нові проблеми в людських головах.
10.04.23 | | Україна
«Війна і мир» чи «Слава Україні»?
Аделіна Єфіменко
Ольга Кульчинська і Андрій Жилиховський у фіналі вийшли на сцену під аплодисменти публіки у футболках з державним гербом вільної України – Тризубом. Цей символ «Слави України!» зрозумілий німецькій авдиторії і викликав бурхливу підтримку – Брава, Браво, Браві!
10.04.23 | | Штука
Притулок часу
Віталій Портников
Адже ми були в одному притулку з росіянами – і змогли вибратися на біле світло і побачити сонце, а вони досі риють нори в темряві цвинтаря
09.04.23 | | Дискурси
Мрії мирних людей
Тепер, коли відбувається зміна всіх цінностей і орієнтирів, важливо пам’ятати про свої бажання і не зраджувати їм. Цей проєкт – нагадування кожному, що наші мрії здійснюються, тому варто детально уявляти місце, обставини і свій стан.
09.04.23 | | Штука
410-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито понад 50 атак ворога.
09.04.23 | | Україна
Усе зі всім
Василь МАХНО
Прогріється повітря від пташиних голосів, наповняться ріки прибутною водою й виллється на нас стільки музики, що вистарчить її як п’ятеро хлібів і двох рибин усім і для всіх
08.04.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.