В Україні за добу зареєстрували 400 смертей від ковіду.

Добова смертність від COVID-19 уперше за час епідемії в Україні перетнула чотири сотні – вчора українська медична система зафіксувала 407 померлих.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка смертності від COVID-19 (середнє за сім діб)

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у Києві (38), у Київській (34), Хмельницькій (28), Житомирській (24) та Харківській (22) областях.

Окрім того, в Україні злітає статистика шпиталізацій – за добу поклали до лікарень 5558 осіб.

Упродовж доби в Україні зареєстрували 11 226 захворілих, динаміка нових захворювань сповільнюється.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1100), в Одеській (1012), Харківській (906) та Львівській (833) областях.

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)