Парламент голосами "Слуги" закликав МВС та СБУ до розправи над бунтарями з-під ОП.

 

Верховна Рада вимагає від Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань забезпечити швидке і широке розслідування акцій протесту під Офісом Президента 20 березня. Очільники силових відомств звинуватили активістів у екстремізмі й запідозрили їх у роботі на Росію.

 

 

За постанову №5295 "Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України" на засіданні ВР проголосувало 237 народних депутатів: фракція "Слуги народу", а також частина депутатів із груп "Довіра", "За майбутнє" та позафракційних.

 

Депутати стверджують у постанові, що вважають "насильницькі дії одним з факторів послаблення інституціональних основ української демократії і делегітимізації демократичного протесту". ВР вимагає від правоохоронців "забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку" протестам, при тім вивчити акцію протесту "на предмет організації та/або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб". Силовики мусять "визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну України та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства України".

 

Нардепи настільки образилися на протест проти Володимира Зеленського, що вимагають від силовиків щотижнево звітувати про хід розслідування перед парламентським комітетом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

 

Голова СБУ Іван Баканов заявив перед депутатами: спецслужби Росії використовують будь-який привід для дестабілізації в Україні, а розхитування протестних настроїв є одним із методів.

 

"Ми розуміємо, що гібридна війна – наша реальність сьогодні, а розхитування протестів – один із її інструментів", – заявив Баканов.

 

З його слів, СБУ має достатньо інформації, щоби стверджувати, що спецслужби РФ в постійному режимі моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні і намагаються використати будь-який привід на свою користь. "Протидіяти стане значно простіше, коли саме суспільство буде орієнтуватись на пошук єдності, а не на розпалювання конфліктів, штучно інспірованих ззовні", – сказав Баканов.

 

Голова Національної поліції України Ігор Клименко ствердив, що протест мав спровокувати поліціянтів на застосування сили. Правоохоронці не втручалися в перебіг акції, бо прагнули втриматися від провокації.

 

"Можете не сумніватися: правоохоронців на місці було достатньо. І ми могли б втрутитися досить швидко. Але було ухвалено рішення не потрапити на гачок маніпуляцій і провокацій, на який нас хотіли зачепити режисери дійства", – сказав Клименко.

 

"Ми розуміли, що будь-які наші дії призведуть до ескалації конфлікту. Очевидно, що протестувальники поводилися якомога зухваліше, щоб спровокувати правоохоронців на активну реакцію", – вважає керівник Нацполіції.

 

Згідно з його підрахунками, мітингувальники використали понад сотню фаєрів, понад 80 петард, кілька десятків балончиків і пляшок із фарбою, 15 салютних установок.

 

Водночас Ігор Клименко визнав, що нацистську символіку на будівлі ОП намалювали вже по завершенні акції; особу людини, яка це зробила, вже встановили.

 

Згодом, уже по завершенні засідання ВР, Клименко ствердив, що свастику намалювали ще під час протесту.

 

"До уваги: у своєму виступі у Верховній Раді я обмовився і назвав помилковий час нанесення нацистської символіки. Насправді правильний час появи свастики – 21:35. Це зафіксували камери відеоспостереження", – написав Клименко у Facebook.

 

30.03.2021

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