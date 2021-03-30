Представник МВФ розкритикував "ручне" регулювання цін на газ.

 

Голова представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман вважає, що повернення до контролю над цінами на природний газ є не тільки неефективним способом субсидування домогосподарств, а й також призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності.

 

Про це Люнгман сказав у інтерв'ю інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Є – й буде – значна частина українського населення, яка не може покрити витрат на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства – ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки", – сказав він.

 

Люнгман уточнив, що цей інструмент підтримки є у формі програми субсидій домогосподарствам. "Ми підтримуємо цю програму", – додав голова представництва.

 

Він додав, що інше питання є структурним – про те, який найбільш ефективний спосіб організації газового ринку. "Починаючи з 2015 року, здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого і конкурентоспроможного ринку газу і на оптовому, і на роздрібному рівні. Досягнуто значного прогресу, але цілком функціональний ринок побутового газу ще не створений. Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, є одним із багатьох необхідних заходів", – сказав Люнгман.

 

Коментуючи становище в електроенергетичному секторі, голова представництва зазначив, що фінансові дисбаланси в ньому викликають занепокоєння, але запропонував розділити це питання на два: поточний фінансовий дисбаланс і довгострокова енергетична безпека України.

 

З його слів, існує нагальна потреба у визначенні додаткових фінансових ресурсів для електроенергетичного сектора. "Важливою частиною цього є мобілізація фактичних джерел доходів. Просто запозичити більше не є життєздатним вирішенням поточного дисбалансу", – наголосив Люнгман.

 

Він додав, що є більш широке питання довгострокової моделі електроенергетики в Україні, оскільки нині Україна використовує застарілу інфраструктуру виробництва електроенергії, велика частина якої є спадщиною радянських часів. "Переорієнтація і модернізація виробництва електроенергії є необхідною і можливою. Але це потребує планування з метою посилення енергопостачання і енергобезпеки України", – вважає голова представництва МВФ.

 

30.03.2021

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