МВФ офіційно схвалив збільшення кредитного потенціалу.

Це допоможе господаркам розвиткових країн, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Крісталіна Георгієва

Рада керівників Міжнародного валютного фонду в понеділок, другого липня, схвалила збільшення своїх кредитних можливостей на 650 мільярдів доларів. Це рішення стало останнім кроком у схваленні ініціативи щодо збільшення допомоги найбільш вразливим країнам. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

«Це історичне рішення – найбільше виділення SDR (Special Drawing Rights – спеціальних прав запозичення) в історії МВФ і поштовх, який спонукає до підвищення активності світової економіки під час безпрецедентної кризи», – заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва. За її словами, це особливо допоможе «найбільш вразливим країнам, які намагаються впоратися з наслідками кризи COVID-19».

Програма, яка вже була схвалена виконавчою радою МВФ в середині липня, буде введена в дію 23 серпня. За інформацією МВФ, знову випущені SDR розподілятимуть між країнами-членами пропорційно до їхніх квот. Розвиткові країни отримають загалом близько 275 мільярдів доларів.

Заможні країни можуть, наприклад, переказувати свої SDR для фінансування Трастового фонду МВФ для скорочення бідності і сприяння економічному зростанню, що збільшить пропозицію позик країнам із низькими доходами.

SDR – це резервний та платіжний засіб, який емітується Міжнародним валютним фондом. Він існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках. SDR було створено МВФ 1969 року для підтримки Бреттон-Вудської системи обмінного курсу. Основна мета створення: подолання парадоксу Тріффіна в межах Бреттон-Вудскої валютної системи. Вартість SDR базується на наборі п'яти валют: доларі, євро, фунті, юані та єні.