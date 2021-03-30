Десятеро депутатів "Голосу" вимагають переобрати керівництво партії та фракції.

 

Десятеро народних депутатів із парламентської фракції "Голос" вимагають провести партійний з'їзд з метою переобрати керівництво партії.

 

Про це йдеться у заяві, поширеній підписантами у соціальних мережах.

 

 

"Для оздоровлення ситуації в партійних осередках на місцях необхідно терміново ініціювати проведення з'їзду, на якому детально і відкрито розробити, обговорити й затвердити демократичні зміни до Статуту партії, які дозволять усунути практику прийняття рішень однією людиною і розширять повноваження партійних осередків; провести нові прозорі та чесні вибори керівництва партії, які дадуть можливість перезапустити роботу партії і фракції "Голос", -– ідеться в заяві.

 

Депутати звинувачують нинішнє керівництво партії в "узурпації влади та оскверненні принципів демократії", що призвело до розколу фракції.

 

"Ми, народні депутати фракції "Голос" констатуємо, що керівництво партії і фракції використовує "Голос", як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару, підігрування владі та олігархам, які намагаються знищити незалежну політичну силу", – обурилися підписанти.

 

Звернення підписали народні депутати Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

 

Зі слів Ярослава Юрчишина, заяву підтримують також осередки, зокрема, у Вінниці, Білій Церкві, Обухові, Дружківці.

 

Народний депутат Роман Лозинський заявив, що члени фракції намагалися залагоджувати непорозуміння всередині команди і "довгий час намагались не виходити в публічний простір".

 

"Дуже сподіваюсь, що керівництво партії повернеться до внутрішнього діалогу, а не йтиме простим шляхом – позбутися усіх незгідних. І я гарантую всім друзям, колегам та виборцям, що ми далі працюватимемо для того, щоб все владнати і збудувати в Україні незалежну політичну партію нового зразка", – додав Лозинський.

 

30.03.2021

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