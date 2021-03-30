Трамп ймовірно перешкоджав роботі науковців-екологів.

Білий дім планує провести щодо цього розслідування.

 

 

Білий дім створить робочу групу для проведення розслідування можливого втручання адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа в наукову діяльність. Про це повідомила газета The Hill з покликом на лист представників Білого дому, надісланий керівникам федеральних державних структур. Йдеться головним чином про дослідження в сфері екології та зміни клімату.

 

«Відновлення та збереження цілісності науки потребують участі та внеску науковців з різних держорганів, котрі збагатять цю справу своїми різноманітними поглядами на проблему», – наголошується в документі. Зокрема, група має намір розглянути питання про те, чи дозволяв попередній уряд втручатися чиновникам і політикам в наукові питання.

 

Раніше багато вчених, котрі працювали при адміністрації Трампа, скаржилися на те, що керівництво країни не прислухалося до їхніх науково обґрунтованих висновків. Як зазначає видання The Hill, тих науковців і посадових осіб, котрі поважно займалися питаннями зміни клімату, переводили на інші посади. Декотрих змушували коригувати наукові доповіді і прибирати з них згадки про антропогенний чинник як головну причину зміни клімату.

 

Так, наприклад, заступниця директора Бюро з питань клімату та навколишнього середовища Джейн Любченко (Jane Lubchenco) розповіла виданню: «Ми знаємо, що були відверті спроби спотворити, маніпулювати й нехтувати наукою – ми бачили це у багатьох аґенціях».

 

А колишній чиновник Міністерства внутрішніх справ Джоель Клемент (Joel Clement) поскаржився, що його перевели з посади, яка передбачала справу з дослідженням клімату на бухгалтерський облік.  Його колега Марія Кеффрі (Maria Caffrey) засвідчила, що  департамент тиснув на неї, аби вона вилучила згадки про причини кліматичних змін зі свого звіту.

30.03.2021

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