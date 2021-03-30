Динаміка поширення ковіду в Україні сповільнилася.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 10 533 нових випадки коронавірусної хвороби. Динаміка поширення ковіду в порівнянні тиждень до тижня дещо сповільнилася.
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.
Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1422), а також у Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.
Минулої доби зафіксували 286 летальних випадків.
Офіційно за весь час епідемії занедужало 1 662 942 людини.
Внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 32 418 осіб.
Динаміка смертності від COVID-19 (середнє за сім діб)
30.03.2021