Швидкісний поїзд "Інтерсіті" зійшов з рейок біля Запоріжжя.

На Дніпропетровщині зійшли з рейок кілька вагонів швидкісного поїзда категорії "Інтерсіті" №732 Київ–Запоріжжя. Постраждалих немає.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у понеділок.

"За оперативною інформацією, з рейок зійшло 6 із 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів. Наразі Укрзалізниця вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання щодо пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу", – йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" створила комісію, яка розслідуватиме причини сходу з рейок кількох вагонів поїзда №732 Київ–Запоріжжя. "Унаслідок інциденту ніхто не постраждав", – додали в "УЗ".

Згідно з інформацією видання "Главком", пригода сталася біля Славгорода, Дніпропетровська область.