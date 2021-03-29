На парламентських виборах на Донеччині переміг організатор "референдуму".

 

На виборах у 50-му окрузі на Донеччині переміг міський голова Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов – згідно з даними ЦВК після опрацювання 100% протоколів, за нього проголосувало 65,46% виборців.

 

 

На другому місці – адвокат Валентин Рибін ("Партія Шарія") з 13% голосів.  

 

Третя – кандидатка "Європейської солідарності" Юлія Кузьменко, яку підтримали 6,69% виборців. 

 

Із зареєстрованих 148 тисяч виборців проголосувало 31 213 громадян. 

 

Як пише журналіст й представник України у мінській ТКГ Денис Казанський у Facebook, Аксьонов є одним з організаторів так званого "референдуму" в 2014 році й має російське громадянство.

 

"У 2014 році Аксьонов організовував "референдум ДНР" у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де тоді був селищним головою. На ютубі досі можна знайти епічне відео з Новодонецького, де прихильники ДНР з сусідніх містечок дякують Аксьонову за те, що він організував "референдум", та скаржаться на своїх міських голів, які не стали займатися сепаратизмом і "не дали їм проголосувати", – написав Казанський.

 

 

Казанський уточнив, що Аксьонова проводити "референдум" ніхто не змушував: бойовиків у місті не було. На початку війни мер втік до окупованого Криму, де, за даними журналіста, отримав російський паспорт. Це підтверджують і державні органи РФ.

 

"У 2015 році Аксьонов спокійно повернувся в Добропілля і взяв участь у виборах мера міста. На всі запитання щодо організації незаконного референдуму відповідав: "Ви ж кажете, що то був насправді не референдум. То які до мене питання? То було просто соцопитування", – переповів Казанський.

 

Аксьонова затримали у 2018 році. Справа не стосувалася сепаратизму – його звинуватили в корупції: підробці документів та розтраті майна. Аксьонова оголосили в розшук, після чого він утік з України. Згодом повернувся, причиною відсутності назвавши лікування.

 

29.03.2021

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