Сецесійники Каталонії співпрацювали з російськими шпигунами.

Компетентні органи Іспанії розпочали розслідування зв'язків каталонських сепаратистів із ГРУ Росії.

 

                                        Олександр Дмитренко

 

Цивільна гвардія Іспанії (La Guardia Civil), яка є підрозділом іспанського МВС, розслідує справу про співпрацю оточення лідера сепаратистів Каталонії Карлеса Пучдемона (Carles Puigdemont) з російськими спецслужбами. Про це повідомляє іспанський інформаційний портал NIUS.

 

Зокрема йдеться про політика й історика Жозеп Люїса Алая (Josep Lluis Alay), котрий, за версією слідства, підтримував зв'язок з російським бізнесменом Олександром Дмитренком, що мешкав у Каталонії. Міністерство юстиції Іспанії визнало Дмитренка російським шпигуном і позбавило іспанського громадянства. Підозрюють, що російські спецслужби через Алая намагалися вплинути на намагання Каталонії відокремитися від Іспанії.

 

За даними видання, отриманими з доповіді слідчих для суду в Барселоні, Алай близько спілкувався з Пучдемоном, радив йому налагоджувати зв'язки з Росією заради контрактів у сфері енергетики. Він також пропонував йому не говорити про російського опозиціонера Олексія Навального і не висловлювати неприязні до білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Всі ці поради стосувалися налагодження каталонськими політиками дружніх зв'язків з російською державою.

 

Слідство також не виключає, що люди з оточення Пучдемона якимось чином причетні до російсько-китайського бізнесу в галузі енергетики, з яким пов'язаний Дмитренко. Сам росіянин свій зв'язок із російською розвідкою заперечує і навіть подавав апеляцію на рішення суду, який визнав, що він з нею співпрацював.

 

Нагадаємо, що референдум про незалежність Каталонії відбувся першого жовтня 2017 року. Мадрид оголосив його поза законом, каталонських політиків, які організували волевиявлення, визнали винними в заколоті й засудили до тривалих тюремних термінів. Пучдемон наразі переховується від іспанського правосуддя в Бельгії.

02.09.2021

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