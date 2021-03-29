Збірна України втратила перемогу з фінами через пенальті на 90-й хвилині.

Збірна України ремісувала з командою Фінляндії в другому матчі відбору на Чемпіонат світу–2022 – 1:1.

Андрій Шевченко продовжив свій експеримент – збірна України вийшла на матч із трьома центральними захисниками, граючи за схемою 5-3-2 в обороні, тлумачить УНІАН. Капітаном знову був Олександр Зінченко.

Початок видався доволі тривожним – фіни провели декілька небезпечних атак. Згодом "жовто-сині" повернули ініціативу та ближче до перерви капітально притисли опонента. На цьому етапі Малиновський і компанія були набагато ближчими до взяття воріт, ніж скандинавський колектив.

Другий тайм знову почався з гострого випаду Фінляндії, але Теему Пуккі змарнував чудову нагоду. Після цього грали команди обережно, проте заміна Андрія Шевченка спрацювала: форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораєс, котрий замінив Романа Яремчука, зміг забити після гольової передачі Олександра Караваєва.

Фінляндія після пропущеного голу взяла гру в свої руки – фіни змогли влучити в стійку та створити небезпеку біля воріт Георгія Бущана. Внаслідок постійного тиску скандинави заробили право на пенальті, яке зміг реалізувати Пуккі під завісу поєдинку, а Віталій Миколенко через вол "заробив" червону картку та покинув поле.

Україна – Фінляндія – 1:1

Голи: Мораєс, 80 – Пуккі, 89 (пен.)

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Соболь, Матвієнко, Миколенко, Макаренко (Коваленко, 78), Зінченко, Малиновський, Зубков (Марлос, 58), Яремчук (Мораєс, 67)

Фінляндія: Араюрі, Гранлунд (Альхо, 17), Йоронен, Камара, Кауко (Пох'янпало, 67), Лод, О'Шонессі, Райтала (Хамалайнен, 76), Тойвіо, Шуллер (Тейлор, 76), Пуккі