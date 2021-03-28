Львівщина повернулася на друге місце за кількістю активних носіїв COVID-19.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 932 нових випадки коронавірусної хвороби. Згідно з офіційною статистикою, за весь час пандемії в Україні захворіло 1 644 063 людей.

Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905) та Донецькій (841) областях.

Найбільшу кількість активних носіїв ковіду зафіксовано в Києві – 51 157 недужих. Львівщина вийшла на друге місце – 20 495 хворих на обліку. Далі – Одещина (20 456) та Вінниччина (20 296).

Минулої доби з ковідом шпиталізували 5052 особи. Це другий за величиною показник за весь час епідемії в Україні. Максимум шпиталізацій був 24 березня – 5438.

За вчора констатували 203 смерті. Загалом за час епідемії померло 31 954 українців.