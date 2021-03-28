Львівщина повернулася на друге місце за кількістю активних носіїв COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 932 нових випадки коронавірусної хвороби. Згідно з офіційною статистикою, за весь час пандемії в Україні захворіло 1 644 063 людей.

 

Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905) та Донецькій (841) областях.

 

Найбільшу кількість активних носіїв ковіду зафіксовано в Києві – 51 157 недужих. Львівщина вийшла на друге місце – 20 495 хворих на обліку. Далі – Одещина (20 456) та Вінниччина (20 296).

 

 

Минулої доби з ковідом шпиталізували 5052 особи. Це другий за величиною показник за весь час епідемії в Україні. Максимум шпиталізацій був 24 березня – 5438.

 

За вчора констатували 203 смерті. Загалом за час епідемії померло 31 954 українців.

 

 

28.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Санду готова розпускати парламент
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Президентка Молдови Мая Санду готується розпускати парламент. Контрольований соціалістами законодавчий орган сам дав для цього підстави, двічі заваливши кандидатуру прем’єра.
28.03.21 | | У світі
Модель поліструктурної партії
Тарас ПЛАХТІЙ
Модель політичної партії як динамічної мережі, здатної змінювати свою організаційну структуру для кожної взаємодії із зовнішнім світом
27.03.21 | | Дискурси
«Здорова тугість і твердота характеру»
Мар'ян ХОМЯК
До історії гнізда Товариства «Сокіл-Батько» у Судовій Вишні (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ століття)
26.03.21 | | Минуле
Палац пам’яті помагає й початківцям
Завдяки методу локусів навіть початківці можуть ефективніше запам’ятовувати та пригадувати речі.
25.03.21 | | Наука
У підсумку ми всі мертві: Лешек Колаковський
Тоні Джадт
Чому інтелектуали мусять бути особливо відповідальними, по-іншому відповідальними, ніж інші люди — і навіщо?.. 
25.03.21 | | Дискурси
Пік коронавірусу вже минув?
Глобальна кількість нових випадків COVID-19 досягла максимуму в січні й відтоді знизилася. Чи можна стверджувати, що пік уже минув?
24.03.21 | | Наука
Їхати до Львова
Юрко ПРОХАСЬКО
Тобі довелося його рано покинути, чи тужив Ти за ним? Вигнання здебільша є найпевнішим доказом існування раю. Іноді навіть єдиним.
24.03.21 | | Дискурси
Панночки з віконечка
Юрій Винничук
...і бреде вона тією дорогою спочатку бунтівничо, кидаючись інколи, як риба, а далі щораз байдужіє у переконанні, що так і має бути, бо так було призначено
24.03.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.