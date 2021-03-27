В Україні – 17 тисяч захворювань на ковід, на Львівщині – новий рекорд.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 17 424 нових випадки коронавірусної хвороби. Це другий за величиною показник за весь час епідемії. Нагадаємо, рекорд був добою раніше – 25 березня в Україні виявили 18 132 захворювання.

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували на Львівщині – 1407 (рекорд), на Одещині – 1282, на Київщині – 1273 (рекорд), в Києві – 1226, на Дніпропетровщині – 1171.

За добу госпіталізували 4747 людей.

Зареєстрували 290 смертей.

Офіційно за весь час епідемії в Україні захворіла 1 632 131 особа. Померла 31 751 людина.