В Україні – 17 тисяч захворювань на ковід, на Львівщині – новий рекорд.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 17 424 нових випадки коронавірусної хвороби. Це другий за величиною показник за весь час епідемії. Нагадаємо, рекорд був добою раніше – 25 березня в Україні виявили 18 132 захворювання.

 

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

 

 

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували на Львівщині – 1407 (рекорд), на Одещині – 1282, на Київщині – 1273 (рекорд), в Києві – 1226, на  Дніпропетровщині – 1171.

 

За добу госпіталізували 4747 людей.

 

Зареєстрували 290 смертей.

 

Офіційно за весь час епідемії в Україні захворіла 1 632 131 особа. Померла 31 751 людина.

 

27.03.2021

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