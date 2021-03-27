Зеленський відбуде переговори з Путіним через убивство чотирьох воїнів.

 

Президент України Володимир Зеленський анонсував переговори із усіма лідерами "Нормандської четвірки" через ескалацію бойових дій на Донбасі та загибель чотирьох українських військовослужбовців під Шумами.

 

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"За моїм дорученням головнокомандувач Збройних Сил України негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи. Представникам України у Тристоронній контактній групі доручено ініціювати невідкладне проведення позачергового засідання безпекової підгрупи, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів "Нормандського формату". Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами "Нормандської четвірки", – поінформував Зеленський.

 

Президент констатував, що, "на жаль, від початку 2021 року ми спостерігаємо зростання ескалації". "Те, що так важко й по крихтах відбудовувалося майже рік, може бути зруйноване за секунду. Загострення ситуації особливо помітне на тлі перших місяців режиму припинення вогню", – констатував Зеленський. Президент зізнався, що не хоче, "щоб процес мирного врегулювання було відкинуто на 100 кроків назад".

 

"Подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей та вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів та вибухів. Щоб чути один одного в усіх сенсах слова – на Донбасі має запанувати всеосяжна та стабільна тиша", – зазначив Зеленський.

 

Як писав Z, у п'ятницю районі селища Шуми, що під Горлівкою на Донеччині, внаслідок обстрілу з боку контрольованих Росією бойових загонів загинуло четверо українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.

 

26.03.2021

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