Такого не було навіть при війні: 71% українців вважає Росію аґресором.

 

Майже три чверті українців – 71% – вважають Росію аґресором щодо України.

 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг". Показник, виявлений соціологами, є максимальним за весь час бадання громадської думки з цього питання.

 

 

Натомість 22% українців певні, що Росія ніякий не агресор.

 

У західному реґіоні 85% зауважило російську державну аґресію, у центрі – 82%, у Києві – 62%. Найменше – на сході (27%).

 

 

Найбільше русофілів серед виборців партій Шарія, Мураєва та "Опозиційної платформи – За життя".

 

Найбільше вкурвлені російською аґресією виборці "Свободи" та "ЄС".

 

Інформація про опитування. Опитування проводила група "Рейтинг" 23-24 березня; опитано 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше як 2,0%.

 

26.03.2021

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