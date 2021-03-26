Такого не було навіть при війні: 71% українців вважає Росію аґресором.

Майже три чверті українців – 71% – вважають Росію аґресором щодо України.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг". Показник, виявлений соціологами, є максимальним за весь час бадання громадської думки з цього питання.

Натомість 22% українців певні, що Росія ніякий не агресор.

У західному реґіоні 85% зауважило російську державну аґресію, у центрі – 82%, у Києві – 62%. Найменше – на сході (27%).

Найбільше русофілів серед виборців партій Шарія, Мураєва та "Опозиційної платформи – За життя".

Найбільше вкурвлені російською аґресією виборці "Свободи" та "ЄС".

Інформація про опитування. Опитування проводила група "Рейтинг" 23-24 березня; опитано 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше як 2,0%.