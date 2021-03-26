Статистика захворювань на ковід підскочила до 18 тисяч випадків за добу.

 

Показники добової захворюваності на COVID-19 в Україні сягнули нового максимуму – минулої доби зареєстрували 18 132 нових випадки. Попередній рекорд був на півтори тисячі менший; його зафіксували добою раніше.

 

 

Це випливає з даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях, у Києві (1164), на Київщині (1139) та на Хмельниччині (1040).

 

За добу шпиталізували 4826 пацієнтів – третій показник за весь час епідемії.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Вчора зареєстрували 326 смертей – статистика летальних випадків уже четверту добу не опускається нижче трьох сотень. 

 

 

26.03.2021

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