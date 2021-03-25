Галицькі хроніки COVID-19: 25 березня.

Станом на 09:00 25 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 226 330 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2075 нових випадків: 531 – на Івано-Франківщині (проведено 1363 ПЛР-тести), 1032 – на Львівщині (проведено 3202 ПЛР-тести) та 522 – на Тернопіллі (проведено 1927 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 52 летальних випадки: двоє людей померло на Тернопільщині, 24 – на Львівщині та 26 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 березня (09:00): 51 495 випадків, 531 новий
м. Тернопіль – 112 осіб
Бережанський район – 21 особа
Борщівський район – 35 осіб
Бучацький район – 19 осіб
Гусятинський район – 24 особи
Заліщицький район – 32 особи
Збаразький – 40 осіб
Зборівський район – 21 особа
Козівський район – 23 особи
Кременецький район – 40 осіб
Монастириський район – 23 особи
Підволочиський район – 28 осіб
Теребовлянський район – 46 осіб
Тернопільський район – 36 осіб
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 березня (09:00): 97 440 випадків, 1032 нових
м. Львів – 515 осіб
Бродівський район – 8 осіб
Буський район – 19 осіб
Золочівський район – 17 осіб
Городоцький район – 37 осіб
Жовківський район – 43 особи
Кам’янка-Бузький район – 34 особи
Перемишлянський район – 19 осіб
Пустомитівський район – 87 осіб
Дрогобицький район – 62 особи
Жидівський район – 9 осіб
Миколаївський район – 16 осіб
Сколівський район – 1 особа
Стрийський район – 23 особи
Радехівський район – 17 осіб
Сокальський район – 49 осіб
Самбірський район – 17 осіб
Старосамбірський район – 26 осіб
Яворівський район – 33 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 березня (09:00): 77 395 випадків, 512 нових
м. Івано-Франківськ – 81 особа
Тисменицький район – 49 осіб
Надвірнянський район – 8 осіб
Снятинський район – 32 особи
Косівський район – 33 особи
Калуський район – 28 осіб
Долинський район – 67 осіб
Тлумацький район – 17 осіб
Галицький район – 30 осіб
Коломийський район – 53 особи
Рожнятівський район – 35 осіб
Богородчанський район – 35 осіб
Городенківський район – 20 осіб
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 20 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
25.03.2021