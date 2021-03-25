Галицькі хроніки COVID-19: 25 березня.

 

Станом на 09:00 25 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 226 330 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2075 нових випадків: 531 – на Івано-Франківщині (проведено 1363 ПЛР-тести), 1032 – на Львівщині (проведено 3202 ПЛР-тести) та 522 – на Тернопіллі (проведено 1927 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 52 летальних випадки: двоє людей померло на Тернопільщині, 24 – на Львівщині та  26 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 березня (09:00): 51 495 випадків, 531 новий

 

м. Тернопіль – 112 осіб

Бережанський район – 21 особа

Борщівський район – 35 осіб

Бучацький район – 19 осіб

Гусятинський район – 24 особи

Заліщицький район – 32 особи

Збаразький – 40 осіб

Зборівський район – 21 особа

Козівський район – 23 особи

Кременецький район – 40 осіб

Монастириський район – 23 особи

Підволочиський район – 28 осіб

Теребовлянський район – 46 осіб

Тернопільський район – 36 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 березня (09:00): 97 440 випадків, 1032 нових

 

м. Львів – 515 осіб

Бродівський район – 8 осіб

Буський район – 19 осіб

Золочівський район – 17 осіб

Городоцький район – 37 осіб

Жовківський район – 43 особи

Кам’янка-Бузький район – 34 особи

Перемишлянський район – 19 осіб

Пустомитівський  район – 87 осіб

Дрогобицький район – 62 особи

Жидівський район – 9 осіб

Миколаївський район – 16 осіб

Сколівський район – 1 особа

Стрийський район – 23 особи

Радехівський район – 17 осіб

Сокальський район – 49 осіб

Самбірський район – 17 осіб

Старосамбірський район – 26 осіб

Яворівський район – 33 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 березня (09:00): 77 395 випадків, 512 нових

 

м. Івано-Франківськ – 81 особа

Тисменицький район – 49 осіб

Надвірнянський район – 8 осіб

Снятинський район – 32 особи

Косівський район – 33 особи

Калуський район – 28 осіб

Долинський район – 67 осіб

Тлумацький район – 17 осіб

Галицький район – 30 осіб

Коломийський район – 53 особи

Рожнятівський район – 35 осіб

Богородчанський район – 35 осіб

Городенківський район – 20 осіб

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 20 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

25.03.2021

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