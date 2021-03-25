71% українців вважає коронавірус штучно створеним.

Майже три чверті українців – 71% – певні, що вірус SARS-CoV-2, котрий спричиняє коронавірусну хворобу, є штучним винаходом.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

При тім лише кожен п'ятий вважає, що вірус виник природним шляхом.

З-поміж респондентів, котрі вважають вірус штучно створеним, більшість тяжіє до думки, що його винайшли з метою зменшення кількості населення (40%). Респонденти вірять, що SARS-CoV-2 виник унаслідок наукового експерименту (31%) чи навіть вмисно як бактеріологічна зброя (27%). Ще 17% вважають, що вірус поширюють з метою створення економічної кризи, а 16% – з метою заробітку на вакцині. При тім 12% (із числа тих 71%) певні, що вірус спрямований на те, щоб встановити контроль над людьми.

Початок кампанії з вакцинації незначно популяризував бажання робити щеплення від коронавірусу. Наразі 38% готові отримати заштрик платно, а вакцинуватися безкоштовно готові 47%. Це дещо більше, ніж минулого місяця (у лютому – 32% та 39% відповідно). Водночас, половина не хоче вакцинуватися навіть безкоштовно.

За рівнем лояльності до вакцинації від коронавірусу аудиторія розділилася майже порівну. 37% є лояльними до проведення щеплення (26% – суперлояльні, 11% – лояльні), а 41% є критиками (31% – суперкритики, 10% – критики). Решта – так звані "нейтрали".

Більше критиків щеплення серед мешканців Півдня та Сходу, виборців партій Шарія та Мураєва, "Опозиційної платформи – За життя". При цьому найлояльніші до вакцинації прихильники "Європейської солідарності", Партії Гройсмана, "Голосу".

Частіше критично ставляться до вакцинації ті, які не бояться захворіти на коронавірус, кажуть, що хворіли на COVID-19 (але тест не робили), вважають, що вакцина – це заробіток, а не захист людей.

Зробити щеплення вакциною CoviShield висловили готовність 27%. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67%.

71% думають, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі, не згодні з цим – чверть. Парадокс: половина респондентів з числа тих, хто не готовий вакцинуватися, вірять, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі.

Головними причинами небажання вакцинуватися опитані вважають недовіру вакцині, яку завезли до України, та страх побічних ефектів.

Ставлення до вакцинації в Україні дуже скептичне. Середня оцінка процесу – 2,3 за п'ятибальною шкалою.

Порівнюючи загрозу від вірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього (15%).



Інформація про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -- телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше як 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 року.