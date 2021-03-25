Китай надіслав до України першу партію вакцини CoronaVac.

 

Перша партія вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech вирушила в Україну.

 

Про це йдеться у повідомленні Посольства України в Китаї у Facebook.

 

 

"Завдяки наполегливим зусиллям посольства 25 березня в Україну було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцин проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech", – ідеться у повідомленні амбасади.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив: у першій партії має бути 200 тисяч доз.

 

"Ми очікуємо, за тією інформацією, яку повідомило «Лекхім», що перша партія буде 200 тис. доз. Потім привозять решту. Після того, як привезуть, згідно з нашим законодавством, має ще бути лабораторний контроль. Проводить його Держлікслужба разом з Державним експертним центром МОЗ. Думаю, дуже швидко його проведемо, до 10 днів", – заявив Степанов, згідно з повідомленням "Укрінформ".

 

Міністр нагадав, що документи щодо ефективності вакцини розглядала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики, і рекомендувала цю вакцину до використання.

 

Наразі в Україні здійснюють вакцинацію препаратом CoviShield, розробленим Oxford/Astrazeneca.

 

 

25.03.2021

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