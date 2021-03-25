Збірна України ремісувала з французами – сенсаційні 1:1.

 

Збірна України ремісувала в першому матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року з командою Франції, чинними чемпіонами планети, на стадіоні в Сен-Дені – гра закінчилася з доволі сенсаційним рахунком 1:1.

 

 

У стартовому складі синьо-жовтих з’явилося п’ять номінальних захисників, натомість у французів – чотири форварди. Сценарій перших хвилин неважко було передбачити. Французи взяли м’яч під контроль, а підопічні Андрія Шевченка вишикували захисні редути, зустрічаючи суперника на своїй половині поля. Але першого удару в поєдинку завдали таки гості – на 3-й хвилині новоспечений капітан команди Зінченко здійснив перехоплення в центрі, пройшов із м’ячем та пробив трохи вище поперечини.

 

Зрештою, у такому ключі гра проходила і в подальшому – господарі вели позиційний наступ, а гості, зберігаючи концентрацію та компактність на своїй половині поля, вичікували можливості для контрвипаду.

 

По-справжньому гаряче у володіннях Бущана стало на 11-й хвилині, коли Жіру після проходу Ернандеса з кількох метрів стріляв у площину воріт. А за вісім хвилин Франція вже була попереду: Грізманн із кута штрафного майданчика закрутив м’яч під дальню стійку.

 

Поступаючись у рахунку, синьо-жовті почали частіше гостювати на половині суперників. Справжніх загроз до перерви їм створити не вдалося, хоча кілька непоганих атакувальних комбінацій таки проривалося.

 

Українська команда зберегла малюнок гри і по перерві. Понад те, збірна почала діяти в нападі агресивніше. Караваєв обікрав Мбаппе на правому фланзі, відпасував на Сидорчука, той потужно пробив низом, і м’яч рикошетом від Кімпембе закотився у ворота повз безпорадного Льоріса – 1:1. 

 

Знайти спосіб прорвати оборону збірній Франції так і не вдалося. Українські футболісти добре читали гру в захисті, не залишаючи французам вільних зон. 

 

"Ми постаралися зіграти компактно, створити певний тиск на м'ячі, закрити найгостріших футболістів суперника, зокрема Киліана Мбаппе. Він дуже добре атакує в просторі, постійно змінює фланги, але сьогодні менше це робив. Сьогодні Мбаппе діяв зліва, тому ми поставили проти нього більше гравців. Один постійно пресингував, а другий закривав простір. План удався", – прокоментував головний тренер української команди Андрій Шевченко.

 

ЧС-2022. Європейська кваліфікація. Група D

 

24 березня. Сен-Дені. «Стад де Франс».

 

Франція – Україна – 1:1 (1:0)

 

Голи: Грізманн (19) – Сидорчук (57).

 

Франція: Льоріс (к), Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес, Канте, Рабьє, Коман (Дембеле, 63), Грізманн, Мбаппе (Марсьяль, 77), Жіру (Погба, 63).

 

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук (Коваленко, 79), Маліновський, Зінченко (к), Шапаренко (Зубков, 86), Яремчук (Мораес, 72).

 

25.03.2021

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