Збірна України ремісувала з французами – сенсаційні 1:1.

Збірна України ремісувала в першому матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року з командою Франції, чинними чемпіонами планети, на стадіоні в Сен-Дені – гра закінчилася з доволі сенсаційним рахунком 1:1.

У стартовому складі синьо-жовтих з’явилося п’ять номінальних захисників, натомість у французів – чотири форварди. Сценарій перших хвилин неважко було передбачити. Французи взяли м’яч під контроль, а підопічні Андрія Шевченка вишикували захисні редути, зустрічаючи суперника на своїй половині поля. Але першого удару в поєдинку завдали таки гості – на 3-й хвилині новоспечений капітан команди Зінченко здійснив перехоплення в центрі, пройшов із м’ячем та пробив трохи вище поперечини.

Зрештою, у такому ключі гра проходила і в подальшому – господарі вели позиційний наступ, а гості, зберігаючи концентрацію та компактність на своїй половині поля, вичікували можливості для контрвипаду.

По-справжньому гаряче у володіннях Бущана стало на 11-й хвилині, коли Жіру після проходу Ернандеса з кількох метрів стріляв у площину воріт. А за вісім хвилин Франція вже була попереду: Грізманн із кута штрафного майданчика закрутив м’яч під дальню стійку.

Поступаючись у рахунку, синьо-жовті почали частіше гостювати на половині суперників. Справжніх загроз до перерви їм створити не вдалося, хоча кілька непоганих атакувальних комбінацій таки проривалося.

Українська команда зберегла малюнок гри і по перерві. Понад те, збірна почала діяти в нападі агресивніше. Караваєв обікрав Мбаппе на правому фланзі, відпасував на Сидорчука, той потужно пробив низом, і м’яч рикошетом від Кімпембе закотився у ворота повз безпорадного Льоріса – 1:1.

Знайти спосіб прорвати оборону збірній Франції так і не вдалося. Українські футболісти добре читали гру в захисті, не залишаючи французам вільних зон.

"Ми постаралися зіграти компактно, створити певний тиск на м'ячі, закрити найгостріших футболістів суперника, зокрема Киліана Мбаппе. Він дуже добре атакує в просторі, постійно змінює фланги, але сьогодні менше це робив. Сьогодні Мбаппе діяв зліва, тому ми поставили проти нього більше гравців. Один постійно пресингував, а другий закривав простір. План удався", – прокоментував головний тренер української команди Андрій Шевченко.